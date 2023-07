Abbiamo un problema con i film d’avventura

Leggi su screenworld

(Di lunedì 24 luglio 2023) Indiana Jones è in pensione, Jack Sparrow è disperso, e anche Lara Croft non si sente tanto bene. Perché anche quando l’avventura chiama, al cinema non risponde quasi nessuno. Un genere in crisi, che vive solo di vecchi ricordi, incapace di infiammare il pubblico come faceva una volta. Come se il gusto dell’ignoto fosse scomparso poco per volta. Ucciso dalla nostra pretesa di sapere tutto, forse. Ora che anche Indiana Jones ha appeso il cappello al chiodo (o meglio, sullo stendino) è come se il genere avesse alzato bandiera bianca e ammesso il suo stesso fallimento. E non è un caso che l’ultima fatica del nostro amato Indy ci sia sembrata così stanca, spenta, fuori tempo e fuori posto. Se l’avventura non la alimenta nemmeno Indiana Jones, è davvero finita. Ed ecco l’atroce dubbio: il cinemaè ancora possibile?. Cerchiamo di capirlo scavando tra la polvere ...