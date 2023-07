Abascal | ' pronti a fare opposizione o tornare alle urne'

(Di lunedì 24 luglio 2023) "Gli spagnoli che oggi sono preoccupati sappiano che non li deluderemo, e che resisteremo: siamo assolutamentesia a, sia a un ritorno": lo ha affermato il leader di ...

e che resisteremo: siamo assolutamente sia a fare opposizione, sia a un ritorno alle urne": lo ha affermato il leader di Vox, Santiago, commentando nella sede del partito a Madrid i ...

La virata a destra della Spagna non c’è stata. Più correttamente: è stata meno evidente di quanto dicevano i sondaggi e di quanto speravano nel Partito popolare dove ...Meno di due mesi fa era dato per finito, ma il premier è riuscito in una rimonta impossibile. E ora può perfino pensare di rimanere alla Moncloa con la sua ...