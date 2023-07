A San Donato Milanese la Polizia arresta i pusher che viaggiano in car sharing

(Di lunedì 24 luglio 2023) Manette per due cittadini filippini in possesso di shaboo, potente droga dello “sballo”. Alla guida un connazionale senza patente

Un ecografo multidisciplinare ad alte prestazioni Juniper, del valore di oltre 30mila euro, è statoall'unità di g eriatria dell'ospedale Fracastoro diBonifacio dalla famiglia Ferroli, i ...... Asilo Nido Paola Trucco - ViaBramante, Scuola Elementare Zanzi, Giardino Piazza Europa 10, Piazza Giovanni Palatucci, Parco Morando, Parco Alpini, Monumento piazzaFrancesco, Corso XX ...... Giancarlo Giorgetti, del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dell'Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi, e del Sindaco diMilanese, ...

San Donato, lo Stadio del Milan “in campo”: variante urbanistica nell'aria per fare spazio a 70mila posti IL GIORNO

Manette per due cittadini filippini in possesso di shaboo, potente droga dello “sballo”. Alla guida un connazionale senza patente ...ROMA (ITALPRESS) – Le sfide e le opportunità nei settori della sanità e della sicurezza alimentare in Europa, Africa e Medio Oriente in un ...