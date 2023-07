A Luigi Di Maio l’onorificenza dell’Ordine del Principe Yaroslav su proposta di Zelensky

(Di lunedì 24 luglio 2023) L’inviato dell’Ue per il Golfo ed ex ministro degli Esteri italianoDiha ricevutodelil Saggio, firmata edal presidente d’Ucraina Volodymyr. “Un riconoscimento prestigioso per i significativi meriti personali nel rafforzamento della cooperazione interstatale, sostegno alla sovranità statale e integrità territoriale d’Ucraina e promozione dello Stato Ucraino nel mondo”, si legge in una nota. La consegna da parte dell’ambasciatoreMelnyk si è tenuta oggi presso la sede dell’ambasciata ucraina a Roma. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

