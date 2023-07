A Genova primo accordo sulle linee guida per proteggere i lavoratori dalle ondate di caldo estremo

(Di lunedì 24 luglio 2023) È stato firmato stamane in Prefettura a, un“battistrada”, sul tema del rischio per idell’emergenza. Il testo, siglato da enti di controllo, sindacati e associazioni datoriali, indica lee le misure per la prevenzione e protezione dai rischi dall’organizzazione dell’orario di lavoro articolandolo in modo da agire nelle ore meno calde della giornata, a maggiori turnazioni tra il personale, dall’informazione sui possibili problemi di salute, fino all’attivazione della cassa integrazione ordinaria laddove si raggiungano condizioni di lavoro proibitive, vedi l’esperienza del lavoro in edilizia dove superati i 35 gradi centigradi l’azienda può richiedere gli ammortizzatori sociali. Nell’’, inoltre, è prevista anche la ...

... in particolare uno di questi, affacciato ad una finestra delpiano di uno stabile, aveva cercato di colpire gli altri due in strada scagliando contro di loro oggetti di porcellana, vasi e ...Fortunatamente il 5 maggio è anche il giorno in cui Garibaldi parte daper fare l'Italia con ... è la annosa tendenza, in particolare nelle squadre dipiano, a privilegiare giocatori ...... Sezione provinciale ANCE di, le associazioni datoriali del comparto agricoltura e altri. 'E' forse - ha spiegato il prefetto Renato Franceschelli - ildocumento che ha avuto la pretesa ...

Caldo, a Genova primo accordo tutela lavoratori con cig e turni Agenzia ANSA

È stato firmato stamane in Prefettura a Genova, un accordo “battistrada”, sul tema del rischio per i lavoratori dell’emergenza caldo. Il testo, siglato da enti di controllo, sindacati e associazioni d ...Stamane in Prefettura a Genova è stato firmato il nuovo protocollo sull’emergenza calore nei luoghi di lavoro, che prevede l’attivazione della cassa integrazione sopra i 35 gradi (prevista anche per ...