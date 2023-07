A Cesa un parco giochi e orti sociali dedicati a Emanuela Loi e Angelo Vassallo

(Di lunedì 24 luglio 2023). A, comune del Casertano, nasceranno su un bene confiscato alla camorra una piazzetta conadLoi e gliad: è così che il comune guidato da Enzo Guida ricorda due vittime della criminalità organizzata, ovvero la poliziotta della scorta del magistrato Paolo Borsellino, morta nella strage di via D’Amelio 31 anni, e il primo cittadino di Pollica, comune del Cilento noto come “il sindaco pescatore”, ucciso nel 2010. Il 28 luglio ci sarà l’inaugurazione. “Le opere sono state realizzate in parte con fondi regionali – spiega il sindaco Enzo Guida – ed in parte con fondi del bilancio comunale“. Alla cerimonia di inaugurazione sarà ...

14(Caserta) - Venerdì 14 luglio, alle ore 19, nella sala polivalente "Giancarlo Siani", si terrà ... per la zona Arena e per la sua salvaguardia, per la costituzioneAgricolo Urbano, per i ...... per la zona Arena e per la sua salvaguardia, per la costituzioneAgricolo Urbano, per i ... a favore della proposta, il presidente Mangiacapra, il capogruppo della minoranza di "Uniti per" ...14(Caserta) - Venerdì 14 luglio, alle ore 19, nella sala polivalente "Giancarlo Siani", si terrà ... per la zona Arena e per la sua salvaguardia, per la costituzioneAgricolo Urbano, per i ...

Cesa. Venerdì l'inaugurazione di una piazzetta e di un parco giochi ... goldwebtv.it

A Cesa, comune del Casertano, nasceranno su un bene confiscato alla camorra una piazzetta con parco giochi dedicati ad Emanuela Loi e gli orti sociali dedicati ad Angelo Vassallo: è così che il comune ...Cesa (Caserta) - 31 anni fa, il 19 luglio del 1992, si verificò la strage di via D'Amelio, un attentato di stampo mafioso a Palermo in cui persero la vita il ...