60° anniversario di doctor Strange | selezione di volumi Panini Comics

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 24 luglio 2023) Stephen, l’amatissimo chirurgo di fama mondiale diventato stregone protagonista dell’Universo Marvel, festeggia il 60°lo celebra con unadi titoli perfetti per scoprire la sua storia. Creato dal leggendario team composto da Stan Lee e Steve Ditko – la stessa squadra che ha ideato Spider-Man – e apparso per la prima volta nel luglio 1963 suTales, Dottorintroduce il tema della magia nelle storie dei supereroi, presentando dimensioni tanto incredibili (il Multiverso) quanto affascinanti. Bello, bravo e famoso: la vita di Stephensi divide tra le più importanti cliniche d’America e le richieste di pazienti ricchi e importanti, finché un terribile incidente d’auto cambia per sempre la ...