5 momenti in cui Ryan Gosling ha dimostrato di essere un vero Ken

(Di lunedì 24 luglio 2023) L'attore ha spesso dubitato della sua «ken-energy» mentre lavorava sul set di Barbie, ma a giudicare dalle sue parole non c'è nessuno più Ken di lui. Dal ciondolo-dedica al non voler nascondere le emozioni, ecco la nostra versione

Dal suo canto, Ryan Gosling è soddisfatto del modo ini due personaggi hanno gestito la loro ... A People , Ryan Gosling ha precisato che alcuni di queicosì imbarazzanti sono stati rimossi ...concitati, incapire la direzione non è facile, il fumo e le fiamme confondono e la paura non aiuta. "Ad un certo punto, ci hanno indicato di correre verso nord, verso Rodi, dove ...L'unica pecca di Sinner è la mancanza di ferocia neiche contano. I treni passano e se non ... Un pomeriggio passato a mangiare uno di quei vasetti peri bambini impazziscono, sull'erba più ...

Ryan Gosling prima di Barbie, la classifica dei momenti migliori in cui l'attore ha mostrato tutta la sua kenergia GQ Italia

L'attore ha spesso dubitato della sua «ken-energy» mentre lavorava sul set di Barbie, ma a giudicare dalle sue parole non c'è nessuno più Ken di lui. Dal ciondolo-dedica al non voler nascondere le emo ...Dopo la grande paura di qualche giorno fa l’ex calciatore ha voluto dedicare un post su Instagram ai medici dell’Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro e ha rassicurato sulle sue condizioni di salute ...