48 ore di caldo estremo in Calabria e Sicilia con punte di 47 gradi Mercoledì arriva il fresco con temperature giù di oltre 10°

(Di lunedì 24 luglio 2023) Sono le 48 ore più intense con ilche non dà tregua alle regioni del Sud.oggi e domani vivranno la fase più intensa di questa forte ondata di calore che si protrae da più di due settimane. Si toccheranno i 39-40praticamente ovunque, ma la temperatura percepita sarà molto più elevata. Nellaorientale, in particolar modo a Siracusa, sono attesi...

Ma iltorrido ostacola pure le operazioni agronomiche e di raccolta che devono essere sospese nellepiù bollenti per tutelare la salute dei lavoratori mentre diventa impossibile lavorare ...... si trovano all'improvviso senza corrente e a volte per diverse. A denunciarlo è l'associazione Consumerismo che parla senza mezzi termini di " allerta blackout" . "Da Bolzano a Palermo il...... mentre nel 2022 la vendemmia fu salvata dalle piogge alla fine di una estate calda e siccitosa, l'annata 2023 potrebbe essere invece salvata dal grane dalla siccità che possono ora frenare la ...

L'aria calda del Sahara soffia sulla Sicilia, previste ancora 48 ore di caldo estremo PalermoToday

Troppo caldo per lavorare sui cantieri. La Fillea Cgil di Avellino, con il segretario generale Massimo Graziano, lancia l'allarme. Ma prima tiene a sottolineare: «L'ennesimo ...La nuova ondata di caldo dei prossimi giorni è molto più forte e bollente della precedente. Scopriamo come combatterla in modo sano.