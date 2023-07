20 stereotipi di genere e come iniziare a decostruirli

Leggi su robadadonne

(Di lunedì 24 luglio 2023) Per quanto il mondo intorno a noi stia cambiando a una velocità sostenuta – se pur spesso ostacolata da conservatorismi e retaggi culturali -, è facile notare, nella vita di tutti i giorni, siano ancora presenti e pervasividie pregiudizi correlati ai “ruoli” maschile e femminile. Dal posto di lavoro alla coda al supermercato, dalla cura della prole alla divisione dei lavori domestici, non vi è ambito, infatti, in cui non persista, almeno in una sua tenue sfumatura, l’antico adagio in base al quale – solo per fare un esempio – “le donne sono dedite al focolare domestico, gli uomini sono maggiormente propensi al lavoro e al predominio”. Credenze che affondano le proprie radici in sistemi socio-culturali capitalisti e altamente discriminatori, e che faticano a essere decostruiti, nonostante le battaglie e disamine ...