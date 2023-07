Zuppa di Porro 23 luglio 2023

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 23 luglio 2023)di. Affari nostri in: Chiara, Marco e Stefano i primi tre acquirenti dello shop della. Grazie. E andiamo con i titoli. Oggi anche il Corsera: Allarme Afa e Tempeste. Ma Giannini supera se stesso: “Giugno scorso il mese più caldo degli ultimi 120mila anni”. Allora non credete al negazionista che cucina questa? Andate sul sito di Terna, quella che ci fornisce l’energia elettrica, e guardate report consumi di giugno23. IN calo anche perchè a gugno temperature medie di 2,3 gradi inferiori a quelle dell’anno precedente. Questi vorrebbero il reato di negazionismo ambientale. Esiste già quello di procurato allarme. Cimmino sfotte la proposta di Confindustria su caldo e cig e Vaia dice che il Covid non c’entra nulla. Micallessin e Feltri in modo diverso si cucinano questo ...