Zielinski-Lazio | non è finita | il piano di Lotito

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 23 luglio 2023) Lacontinua il pressing per: Lotito vuole regalare a Maurizio Sarri il sostituto di Milinkovic Savic. Piotrè ormai uno dei veterani dello spogliatoio azzurro. La conquista dello scudetto ha significato molto per lui che ha vissuto anche la delusione della stagione del 2018 quando sotto gli ordini di Sarri, il Napoli sfiorò l’impresa. Ora, dopo la vittoria dello scudetto, il polacco vorrebbe restare ancora all’ombra del Vesuvio. Il suo contratto scade nel 2024 eè in contatto con la società per rinnovare. Lotito vuole accontentare Sarri: ilperSu di lui, però, c’è ladi Maurizio Sarri che chiede da tempo il sostituto di Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo è volato in Arabia Saudita per una nuova ...