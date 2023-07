Zielinski | a sorpresa cambia il futuro | importante notizia per il Napoli

(Di domenica 23 luglio 2023) Ildi Piotrè un tema caldo che tiene banco in casa Napoli. Cercato dalla Lazio, ora c’è una novità. Piotrè certamente uno dei senatori del Napoli. Il centrocampista polacco, arrivato nell’estate del 2017, ha vissuto in maglia azzurra tantissime emozioni contrastanti. Lui c’è sempre stato, partendp dalla delusione per lo “scudetto perso in albero”, passando per gli anni difficili con Ancelotti e Gattuso, fino ad arrivare alla vittoria dello scudetto nella passata stagione. Ora, il contratto diè in scadenza nel 2024. Il Napoli lo ha messo davanti a un bivio: rinnovo o addio in questa estate. Il numero 20 azzurri, dal canto suo, vorrebbe rimanere a Napoli, perchè innamorato della maglia e della città, ma le offerte per lui non tardano ad arrivare. Nelle ...

Il presidente ha rinnovato Di Lorenzo, va avanti sulla questionee non so se c'è un caso ... IL TABELLONE - DI LORENZO - NAPOLI, RINNOVO A '' GIOVANNI DI LORENZO Napoli Scadenza ...Plurale, sì, perchè a chi gli chiedeva diha detto: ' Ho offerto 20 più bonus e hanno ... LOTITO: 'COMPRERO'! NON MI FACCIO PRENDERE PER IL C...' NOME A- Il sostituto di Milinkovic è ...Commenta per primo Ieri sera in casa Napoli è arrivato l'annuncio a: ' Di Lorenzo ha rinnovato fino al 2029 ' ha annunciato De Laurentiis. I tifosi sorridono, ... su Piotrci sono la ...

Lotito continua lo show giorno dopo giorno ad Auronzo di Cadore e svela i piani per il centrocampo. «Zielinski Ha 29 anni, in scadenza di ...L'edizione odierna deLa Gazzetta dello Sport, riporta alcune dichiarazioni del patron della Lazio. Lotito, dopo aver fatto una offerta concreta per Zielinski molla la presa. Di seguito ecco quanto scr ...