Zapata | l’Atalanta vuole tenerlo ma un club spinge | l’Inter si defila? ? Sky

Leggi su inter-news

(Di domenica 23 luglio 2023)è uno dei nomi che sta circolando per l’attacco del, manon vorrebbe cederlo e comunque un altrodi Serie A starebbe facendo sul serio per lui. Le novità da Sky Sport.RSI ? Duvan, negli ultimi giorni è stato con più insistenza accostato al, come possibile operazione in entrata per il reparto offensivo. Eppure, secondo Sky Sport, innanzituttocon Gian Piero Gasperini non sarebbe convinta della sua possibile partenza. Ma poi, in pole position, c’è un altrodi Serie A. Si tratta del Monza che avrebbe proposto ai bergamaschi un prestito. La Dea, almeno per il momento, non apre a questa possibilità. E? Da Viale della Liberazione tutto tace quindi ...