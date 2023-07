Zanoli | il Napoli ha rifiutato un’offerta dello Sporting Lisbona Corrmezz

(Di domenica 23 luglio 2023) Da, e quindi l’esterno di difesa, al successore di Kim. Il calciomercato delsul Corriere del Mezzogiorno, a firma Ciro Troise. Garcia sta valutando, ilsta apprezzando il lavoro dell’esterno destro classe ‘2000 e hauna proposta dallo, sembra non aver intenzione di lasciarlo partire soprattutto per una cessione all’estero. Se dovesse restarenon verrebbe Faraoni dal Verona con cui si è raggiunto una bozza d’accordo. Sul mercato si lavora sull’erede di Kim, s’individuano le alternative a Kilman se ilnon dovesse riuscire a prendere il difensore inglese. Oltre a Lacroix e Sutalo, spunta anche Lukeba, centrale mancino classe 2002 del Lione che ha disputato l’Europeo ...

Notiziecalcio . Alessandropotrebbe salutare nuovamentedopo il prestito semestrale alla Sampdoria nella scorsa stagione. Il terzino destro piace al Genova ed il suo passaggio in ...Gilardino ha chiesto un centrocampista collaudato ( Meité e Touré in pole) e un esterno,atteso in prestito dal. E' spuntato anche l'underdog D'Ambrosio , 34 anni, svincolato dall'Inter.Mentre ilè al lavoro sulle Dolomiti per prepararsi fisicamente al meglio in vista della prossima ... unito alla possibile cessione diin prestito, aumenta le quotazioni della riuscita ...

Venghino signori, venghino. L'Hotel Rosatti è una specie di porto di mare, con agenti che vanno e vengono. Quello di Osimhen, Calenda, non ha trovato il bandolo della matassa. Osi resta ...Nuova pretendente per Alessandro Zanoli Secondo quanto riferito da Sky Sport, sul terzino classe 2000 del Napoli si sarebbe fiondato in queste ore lo Sporting: il club portoghese avrebbe ...