Zaki torna in Italia | l’occasione d’oro per smentire chi lo chiama “ingrato” Padellaro | «Perché un grazie al governo è doveroso»

(Di domenica 23 luglio 2023) Una prima concreta occasione per smorzare le polemiche, Patrickpotrebbe averla già questa sera, quando è prevista una conferenza stampa a Bologna dell’attivista graziato dal presidente egiziano Al Sisi dopo la condanna a tre anni dal tribunale di Mansura per reati di opinione. Dopo il rifiuto del volo di Stato offerto dalMeloni, l’attivista atterrerà a Milano Malpensa per le 17, dove lo accoglieranno il rettore dell’Università di Bologna, Giovanni Molari, e la relatrice della sua tesi di master, Rita Monticelli. Da lì andrà a Bologna, dove potrà riabbracciare amici e colleghi che per anni hanno tenuto viva l’attenzione sul suo caso. A loro era andato uno dei primi ringraziamenti subito dopo aver ricevuto la notizia della grazia da parte di Al Sisi, mentre solo dopo era arrivato un “” per forze politiche, ...

L'attesa festa pubblica per il rientro di Patrick in Italia si terrà, d'intesa con il Comune di Bologna, in piazza Maggiore domenica 30 luglio alle ore 20. Alle 20.30 presso il rettorato si terrà un conferenza stampa con il rettore e la professoressa. Non ci sarà, invece, alcun incontro con la stampa all'arrivo all'aeroporto di Malpensa.

Intervista a Giovanni Molari: “Ci siamo spesi per la sua liberazione, siamo felicissimi di essere noi ad accoglierlo. Se l’università non difende la libertà di opinione e di parola chi altro deve farl ...(Adnkronos) – Sarà oggi in Italia Patrick Zaki. Dopo l’arrivo dall’Egitto all’aeroporto di Malpensa, Zaki sarà accompagnato all’Università di Bologna dal Rettore Giovanni Molari e dalla professoressa ...