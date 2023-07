La7.it - Lasciando l'Egitto dopo la grazia e la liberazione, Patrickha parole di gratitudine per le autorità italiane che hanno lavorato la suo rilascio. "Un grazie al governo italiano per ...Stavolta per Rostislav Igorevich Zhuravliov, chemoglie e due figli, La Repubblica se ne ... - La domanda su Patrickè questa: ma perché ci siamo tanto impegnati per un egiziano che non ...Questa polemica ciindifferenti". Così il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, intervistato da ilGiornale.it, smorza i toni sulla vicenda del ritorno di Patrickin Italia. Eppure, ...

Zaki lascia l'Egitto: 'Grazie Italia'. Tajani: 'Ora l'impegno per la verità su Regeni' TGLA7

Lasciando l'Egitto dopo la grazia e la liberazione, Patrick Zaki ha parole di gratitudine per le autorità italiane che hanno lavorato la suo rilascio.Il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli interviene sulla vicenda di Patrick Zaki e assicura: "L'Italia è tornata centrale in politica estera" ...