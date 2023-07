Zaki lascia l’Egitto | Bologna lo attende | “Grazie al governo italiano”

(Di domenica 23 luglio 2023) Patricke parte in volo verso l’Italia, destinazione. Questa mattina il ricercatore ha raggiunto l’aeroporto del Cairo per imbarcarsi su un volo Egyptair per Milano Malpensa e ha passato il controllo del passaporto. Con lui la fidanzata Rény Iskander e la sorella Marise. “Sono felice di essere sulla via verso l’Italia. Un, una tutti, unagli italiani che hanno lavorato in questi tre anni per giungere a questo momento”, ha dettoai giornalisti. “Unalper quello che ha fatto negli ultimi giorni, ho veramente apprezzato tutto quello che hanno fatto”, ha aggiunto. “Sono veramente emozionato di essere ...

