Zaki in Italia | Finalmente sono qui | è un sogno che si avvera

(Di domenica 23 luglio 2023) (Adnkronos) - "qui, è unche sidopo tutti questi anni". Lo afferma Patrick, nella conferenza stampa al rettorato dell'Università di Bologna. "Non ciparole che possano descrivere come mi sento, una bella sensazione essere nell'Università e nella città a cui appartengo", continua. E' il "giorno più importante della mia vita", aggiunge facendo con le dita il segno della vittoria. "Devo ringraziare la mia fidanzata, mia sorella, tante persone che mi sostengono. E' un piacere essere tornato a Bologna, la mia seconda casa" ha dettonella conferenza stampa al rettorato dell'Università di Bologna. "Grazie per lo sforzo fatto daglini e da questa città meravigliosa che è Bologna. Grazie mi avete aiutato a ...

BOLOGNA " Patrickè tornato in. "Sono contento di essere in, ci vediamo a Bologna. E' il giorno più importante della mia vita, è bello essere in", le sue parole ai microfoni di Rainews dopo ...Nella affollata conferenza stampa,in realtà le parole le ha trovate: ha ricordato il sostegno ... Nelle sue parole ha trovato spazio subito un altra questione ancora aperta traed Egitto: "...Il ringraziamento alla diplomazia italiana Prima di prendere l'aereo per l', Patrickaveva ringraziato anche la diplomazia italiana. 'Sono veramente emozionato di essere qui. Un grazie ...

(LaPresse) Zaki arriva in piazza Maggiore scortato dalla folla. Strette i mano e abbracci per il ricercatore rientrato in Italia domenica pomeriggio a Milano e partito subito per raggiungere Bologna.Patrick Zaki in piazza Maggiore ringrazia Bologna e tutti quelli che hanno sempre creduto in lui. "Questo posto vuol dire tanto per me. Sono felice ed ...