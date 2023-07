Zaki in Italia | Finalmente a Bologna | sogno che si avvera Difenderò diritti umani

(Di domenica 23 luglio 2023) L’attivista, arrestato in Egitto nel 2020, è atterrato nel pomeriggio a Malpensa e in serata ha tenuto una conferenza stampa all’Alma Mater: gli è stata consegnata la pergamena di laurea. “Ringrazio autorità, Ong e la presidente del Consiglio.è mia seconda casa, il vostro sostegno visto al Cairo. Voglio continuare a combattere per idi tutti”. E chiede giustizia per Giulio Regeni. "È il giorno più importante della mia vita", aveva detto in aeroporto

