Zaki | il mio impegno per i diritti umani continua

Lo ha detto Patrickin conferenza stampa all'Università di Bologna."Oggi - ha proseuito- ... quindi questo potrebbe non essere la fine deltravaglio, ilimpegno per i diritti umani ...'Questo potrebbe non essere la fine deltravaglio e ilimpegno per i diritti umani continua. Spero sia un incipit per i casi ancora aperti in Egitto', ha affermato, spiegando di voler ..."Sono qui per difendere i diritti umani" Durante il discorso al rettorato di Bologna,ha poi ...nei confronti della mia famiglia e della mia comunità e anche delle persone che mi aspettano nel...

Patrick Zaki: “Oggi riprende il mio impegno per i diritti umani ... La Repubblica

A quattro giorni dalla grazia e dopo le polemiche per il rifiuto del volo di Stato Patrick Zaki è rientrato in Italia. Domenica mattina si è imbarcato dall'aeroporto del Cairo sul volo Egyptair MS705 ...