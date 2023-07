Zaki è in Italia | Oggi il giorno più bello della mia vita E ringrazia il governo

(Di domenica 23 luglio 2023) Patrickè finalmente in. "Sono contento di essere in, grazie a tutti, ci vediamo a Bologna", sono state le sue parole dopo l suo arrivo all'aeroporto di Malpensa, dove è stato accolto da un applauso., rispondendo ai giornalisti, ha aggiunto che si tratta del "più...

Patrick Zaki è tornato in Italia: “Grazie al governo per quello che ha fatto” Il Fatto Quotidiano

