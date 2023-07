Zaki atterrato a Malpensa | è il giorno più importante della mia vita

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 23 luglio 2023) Dopo oltre tre anni di attesa, Patrickè arrivato in Italia. L'aereo dell'EgyptAir con a bordo lo studente egiziano èall'aeroporto dialle 16.50. "Sono contento di essere in Italia, è ilpiùmia, ci vediamo a Bologna", queste le sue prime parole davanti a microfoni delle televisioni che lo attendevano nello scalo milanese.questa sera è atteso a Bologna nella sua Università, dove alle 20.30 incontrerà la stampa nella Sala VIII Centenario del rettorato. In quest'occasione, gli verrà consegnata la pergamena di laurea del Master Erasmus Mundus GEMMA - Women`s and Gender Studies: la coronazione del suo percorso di studi, che era stato costretto a concludere da remoto. A seguire, informa l'ateneo ...