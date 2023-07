Zaki all' aeroporto del Cairo | ' grazie a governo italiano | ho apprezzato tutto'

(Di domenica 23 luglio 2023) Patricke' entrato al terminal 3 dell'delper imbarcarsi su un volo Egyptair per Milano. "Sono felice di essere diretto in Italia. Una Bologna, una tutti, un ...

Patrickè entrato al terminal 3 dell'aeroporto del Cairo per imbarcarsi su un volo Egyptair per Milano . 'Sono felice di essere diretto in Italia. Un grazie a Bologna, un grazie a tutti, un grazie agli ...Patricke' entrato al terminal 3 dell'aeroporto del Cairo per imbarcarsi su un volo Egyptair per Milano. "Sono felice di essere diretto in Italia. Un grazie a Bologna, un grazie a tutti, un grazie agli ..."Un grazie al governo italiano per quello che ha fatto negli ultimi giorni, ho veramente apprezzato tutto quello che hanno fatto": lo ha detto Patricka giornalisti'aeroporto del Cairo. "Sono veramente emozionato di essere qui", ha premesso. "Un grazie alla diplomazia italiana in Egitto", ha aggiunto citando l'Ambasciatore d'Italia al Cairo,...

Patrick Zaki lascia l’Egitto e parte in volo verso l’Italia, destinazione Bologna. Questa mattina il ricercatore ha raggiunto l’aeroporto del Cairo per imbarcarsi su un volo Egyptair per Milano Malpen ...Patrick Zaki è in viaggio dal Cairo per l'Italia. "Ho apprezzato tutto quello che è stato fatto" ha detto al Cairo prima di salire sull'aereo che lo porta a Malpensa. Da lì a Bologna ...