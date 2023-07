WWE | Smackdown patisce meno del solito la migrazione su FS1 | ecco i ratings preliminari dell’ultimo episodio

(Di domenica 23 luglio 2023) La WWE è stata costretta a migrare per l’ultimodi, da FOX Sports a FS1. La causa è stata la contemporaneità della FIFA World Cup femminile. Lo spostamento di canale, nonostante abbia inficiato particolarmente sui numeri dello show blu, lo ha fatto però in maniera minore rispetto al recente passato. In parole povere (numeri alla mano), lasu FS1 è sempre stata un disastro per la WWE e perma, complice anche l’atteso ed ennesimo segmento della Bloodline, c’è stato un grosso miglioramento rispetto all’ultima volta su FS1 dello show del venerdì sera. Nonostante il dato preliminare di soli 1.182 milioni di spettatori, la crescita rispetto all’ultimo show di dicembre su FS1 è stata addirittura del 31%. Si tratta del dato più alto della storia sul canale secondario FOX, con un ...

In particolare, questo evento ha stabilito un nuovo record di incasso per le arene nella storia dellae Friday Nightdall'O2 è diventato loche ha incassato di più in assoluto.Dove rivedere Money in the Bank L'evento è disponibile in differita sulNetwork . L'intero weekend londinese, trae Money in the Bank, ha fatto incetta di visualizzazioni sui social, ...Domenica 30 giugno e sabato 1 luglio hanno rappresentato due giornate importantissime per i fan dellanel Regno Unito. In diretta dalla 02 Arena a Londra, infatti, sono andati in scenae Money in the Bank , due eventi che hanno raggruppato oltre 37mila fan, segnando un record incredibile.

WWE Smackdown Report 21/07/23 Rules of Engagement Tuttowrestling

CLEVELAND OHIO: Logan Paul and Seth Rollins previously fought at WrestleMania 39, with KSI also making a cameo. However, the match ended with Rollins defeating Paul. However, Rollins' subsequent ...Nell’ultimo Live Event della WWE, l’ex NXT si è mostrata al pubblico di Mexico City con il suo nuovo look. Di seguito, il nuovo look di Shotzi, che, dopo essersi rasata i capelli, non rinuncia al ...