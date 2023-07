WWE | Possibile spoiler sul futuro dello US Championship

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 23 luglio 2023) Austin Theory, come già sappiamo, difenderá il suo titolo contro uno dei due membri del LWO. In vista di questo match, ci sarebbero alcune indiscrezioni sull’esitospareggio tra i due compagni di stable. L’incontro che decreterà il No. 1 Contender sarà caratterizzato da un evento tutto di marca LWO, con Rey Mysterio che affronterà Santos Escobar nell’episodio del 28 luglio di SmackDown. Questo abbinamento è stato piuttosto sorprendente per molti fan. Inoltre, in precedenza è anche trapelato il rumor secondo cui la WWE starebbe seriamente prendendo in considerazione l’idea di incoronare un campione di origine latinoamericana. Alcuni si aspettano che la leggenda Rey Mysterio emerga vittorioso da questo incontro, altri prevedono invece che Santos Escobar coglierà l’opportunità per sconfiggere il suo mentore e assicurarsi una title shot. Il ...