WTA Palermo 2023 | Qinwen Zheng piega Mayar Sherif e affronterà in Finale Jasmine Paolini

(Di domenica 23 luglio 2023) Il verdetto nella notte. Dopo oltre tre ore di gioco, abbiamo la risposta: sarà la cinese(n.26 del mondo) ad affrontarenelladel WTA di. Sulla terra rossa siciliana, la giocatrice asiatica ha battuto l’egiziana(n.38 del ranking) con il punteggio di 6-4 4-6 6-1. Un match nel quale, alla lunga, la maggior potenza diè stato il fattore discriminante. Nel primo set l’avvio è un po’ problematico per la cinese, costretta a salvare due palle break nel gioco d’apertura. Scampato il pericolo,scioglie il braccio e lascia andare i colpi. Il break, in suo favore, arriva nel sesto game. Tuttavia, nel successivo, il servizio non supporta l’asiatica e ...

Nove mesi dopo Cluj - Napoca, Jasmine Paolini torna in finale in un torneo. La 27enne toscana si è qualificata per l'ultimo atto delLadies Open , torneo250 in corso sui campi in terra rossa del Country Time Club di Mondello. Paolini ha battuto in semifinale la spagnola Sara Sorribes Tormo , n. 85, 7 - 6(6), 6 - 0 ......Paolini che ha conquistato la terza finalein carriera dopo Portorose nel 2021, dove ha vinto il suo primo e finora unico titolo nel circuito maggiore, e Cluj - Napoca nel 2022 . "è da ...Anche la 26enne spagnola era alla seconda semi consecutiva nel250 die soprattutto dopo l'infortunio al piede che l'aveva tenuta fuori fino ad aprile quest'anno, era rientrata ampiamente ...

PALERMO - La 20enne cinese supera in tre set la più quotata egiziana Mayar Sherif. Per Qinwen Zheng sarà la seconda finale della carriera, la prima sulla terra rossa ...Jasmine Paolini è la prima finalista del torneo WTA 250 di Palermo, che per il secondo anno consecutivo vedrà una giocatrice azzurra all'ultimo atto. La toscana batte con il punteggio di 7-6(6) 6-0 la ...