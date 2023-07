WTA Palermo 2023 | Jasmine Paolini lotta | ma cede in finale a Qinwen Zheng

(Di domenica 23 luglio 2023)esce sconfitta da unaparticolarmente complessa da interpretare del WTA 250 di. A sconfiggerla è la cinese, che la supera per 6-4 1-6 6-1 e completa così una settimana che ha potuto vivere in virtù di una wild card concessa dall’organizzazione. Per l’asiatica classe si tratta del primo titolo sul circuito maggiore.parte davvero molto forte, inserendo il turbo e trovando subito due break di vantaggio con il dritto che funziona a meraviglia., ad ogni modo, non demorde e recupera parzialmente lo svantaggio togliendo la battuta a zero alla sua avversaria (anche con un che di fortuna). I game di servizio sonoti, ma mai al punto tale da arrivare ai vantaggi, tranne l’ultimo. La ...

Si infrange contro la cinese Qinwen Zheng il sogno dell'azzurra, sconfitta in 3 set nella finale delLadies Open, torneo250 giocato sui campi in terra rossa del Country Time Club di Mondello. La 27enne di Castelnuovo Garfagnana ha perso il primo set 4 - 6, ha rimesso i conti in pari ...Jasmine Paolini si arrende in finale al torneodi2023. Dopo una grande cavalcata, frutto delle vittorie contro Arantxa Rus, Dayana Yastremska, Daria Kasatkina (numero uno del tabellone) e ieri in semifinale Sara Sorribes Tormo, l'...52 e quarta testa di serie, protagonista a, inserita nel quarto di finale della testa di ... l a 23enne di Torre del Greco , n.180e quarta testa di serie delle "quali", dopo aver battuto ...

Niente quarto titolo WTA per Jasmine Paolini. La tennista toscana è stato sconfitta in finale a Palermo dalla cinese Zheng Qinwen, 20 anni, che ha conquistato il primo torneo della sua carriera nel ...