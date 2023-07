Wta Losanna 2023 | programma | orari e ordine di gioco lunedì 24 luglio

(Di domenica 23 luglio 2023) Il, glie l’didel WTA diper la giornata di24. Parte il tabellone principale del torneo elvetico con gli occhi puntati sull’astro nascente del tennis mondiale Mirra Andreeva, attesa nel pomeriggio dalla talentuosa francese Diane Parry. A seguire toccherà anche alla sorella maggiore di Mirra, ovvero Erika Andreeva, che dovrà vedersela contro la padrona di casa Teichmann. CENTRE COURT Ore 12:00 – Bolsova vs Bondar a seguire – (8) Avanesyan vs Rodina Non prima delle 15:30 – (6) M. Andreeva vs Parry Non prima delle 17:30 – Teichmann vs. E. Andreeva COURT 1 3°match dalle 11:00 – Riera vs Tig SportFace.

Una qualificata per Errani Se il circuito ATP ha fatto tappa a Gstaad per il suo appuntamento tennistico nell'estate svizzera, i l circuitofa sosta aper uno dei tre tornei250 che ...Terzetto di azzurre al via nel main draw del "Ladies Open Lausanne" (250 - montepremi 259.303 dollari) che si disputa sui campi in terra rossa di, in Svizzera. Lucia Bronzetti, n.53 del ranking e quarta favorita del seeding, debutterà contr la slovena ...Dopo Palermo e Budapest la settimana che prende il via il 24 luglio vede ben tre tornei250 . Si gioca ad Amburgo,e Varsavia. Nella capitale polacca andrà in scena il BNP Paribas Warsaw ...

WTA Losanna, il tabellone: presenti Cocciaretto, Bronzetti ed Errani Ubitennis

Cocciaretto, testa di serie numero 2, fa il suo esordio con la svizzera Naef. Bronzetti cerca la rivincita con Zidansek. Una qualificata per Errani ...Terzetto di azzurre al via nel main draw del “Ladies Open Lausanne” (WTA 250 - montepremi 259.303 dollari) che si disputa sui campi in terra rossa ...