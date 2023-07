WTA Losanna 2023 | il tabellone Tris d’azzurre al via in Svizzera | Begu alla guida del seeding

Leggi su oasport

(Di domenica 23 luglio 2023) Rilasciato ildel torneo WTA 250 di, in. Si gioca dal 2019 qui, per quello che è un evento che sostanzialmente ha cambiato continuamente città fino ad arrivare nella sede attuale, dove la croata Petra Martic è la campionessa più recente (ma non difende il titolo). Tutta la parte bassa delè sostanzialmente popolata di italiane. In particolare, per Elisabetta Cocciaretto c’è la testa di serie numero 2 e il confronto con la padrona di casa Celine Naef, appena uscita dalle fatiche di Hopman Cup in cui ha provato a dar man forte. WTA Varsavia: il. Giorgi e Stefanini al via, torna in campo Iga Swiatek Per Sara Errani, che però non è uscita da Palermo in grandi condizioni fisiche, c’è il ...