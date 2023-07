Wta Amburgo 2023 | Nuria Brancaccio sconfitta al turno decisivo delle qualificazioni

(Di domenica 23 luglio 2023)non riesce a ripetere quanto fatto a Palermo e non centra il main draw del WTA 250 di. La tennista campana, quarta testa di serie del tabellone di qualificazione, è stata battuta neldalla turca Sonmez con lo score di 6-4 7-5. L’azzurra è sempre stata costretta a rincorrere nel match: nel primo set per due volte ha recuperato un break di svantaggio, ma alla terza occasione utile la turca è riuscita ad aggiudicarsi la frazione al decimo game. Nel secondo parzialeha recuperato prima uno 0-3 e poi un 3-5 di svantaggio prima di cedere in ogni caso per 5-7 dopo non aver concretizzato due palle per il tie-break. SportFace.

Dopo Palermo e Budapest la settimana che prende il via il 24 luglio vede ben tre tornei250 . Si gioca ad, Losanna e Varsavia. Nella capitale polacca andrà in scena il BNP Paribas Warsaw ...Martina Trevisan se la vedrà contro Elvina Kalieva nel primo turno del250 di2023 , torneo di scena sui campi in terra battuta della città tedesca. La tennista azzurra vuole interrompere la striscia di cinque sconfitte consecutive e spera di tornare alla ...Sei grandi appuntamenti per una settimana a tutto tennis in diretta su SuperTennis e SuperTenniX. Il calendario prevede il combined di(ATP 500 e250), gli ATP 250 di Umago e Atlanta, idi Losanna e Varsavia. HAMBURG EUROPEAN OPEN Guardando alle categorie dei tornei, l'appuntamento di maggior prestigio è l'ATP 500 di ...

WTA Amburgo 2023: il tabellone. Paolini e Trevisan al via, Donna Vekic guida il seeding OA Sport

Nel terzo quarto di tabellone è presente l’altra italiana al via a Varsavia. Lucrezia Stefanini, numero 107 WTA, farà il suo esordio con la ceca Linda Fruhvirtova, numero 7 del seeding e 56 delle ...Sei grandi appuntamenti per una settimana a tutto tennis in diretta su SuperTennis e SuperTenniX. Il calendario prevede il combined di Amburgo ...