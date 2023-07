Volley | qualificazioni Europei U22 2023 | altra vittoria per l’Italia | battuto 3-0 il Montenegro

(Di domenica 23 luglio 2023) Continua a vincere la Nazionale under 22 maschile, impegnata al Palazzetto Villa d’Agri di Marsicovetere (PZ) per leaglidi categoria. Dopo il successo all’esordio contro il Lussemburgo, i ragazzi di coach Battocchio si sono ripetuti contro il, prevalendo per 3-0 (25-8, 25-21, 25-20). Dopo un primo set dominato, gli azzurrini hanno corso qualche rischio negli altri due, riuscendo però ad avere la meglio. I migliori realizzatori del match sono stati Bovolenta e Orioli, entrambi con 16 punti a referto. Il prossimo appuntamento persarà contro la Bulgaria alle ore 20.00. SportFace.

