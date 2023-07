Volley maschile | la Polonia vince la sua prima VNL | battuti gli Usa in finale al quarto set

(Di domenica 23 luglio 2023) Lalaball Nations League 2023 battendo gli Usa inalset, 25-23 24-26 25-18 25-x. Partita molto combattuta con gli Stati Uniti che sono calati visibilmente di intensità negli ultimi due set dopo un avvio di partita di altissimo livello che ha fatto tremare anche la squadra di Grbic. Migliore in campo Kaczmarek, trascinatore dei padroni di casa con 25 punti, di cui 24 in attacco con 1 muro. Solo 7 punti per Leon, lasciato in panchina da Grbic per gli ultimi due set. Defalco ultimo a mollare degli Usa, soprattutto in difesa, con 13 punti. Sottotono Anderson con soli 10 punti.VNL per la, che trionfa a Danzica davanti ai suoi tifosi, dopo i due terzi posti del 2019 e del 2022 e la sconfitta in...

Il tecnico dell' Italia di, Ferdinando de Giorgi, ha commentato la sconfitta al quinto set, 25 - 18 25 - 23 17 - 25 17 - 25 15 - 9, contro il Giappone nello spareggio per il terzo posto valido per le Finals di ...La riproposizione, purtroppo, del copione dello scorso anno. Italia quarta, e la delusione non può che essere palpabile. La finale per il terzo posto dellaNations League2023 se la aggiudica a Danzica il Giappone, che si afferma al quinto set sugli ...COME VEDERE LA FINALE PER L'ORO POLONIA - USA IN TV TABELLONE FINALS: GLI ACCOPPIAMENTI VNL2023: RISULTATI E CLASSIFICA LA PARTITA - Un inizio subito in salita per gli Azzurri, che sembrano ...

Pallavolo VNL maschile – La Polonia elimina il Brasile, la semifinale Italia-Usa sabato alle 20 ivolleymagazine

Di Pierfrancesco Catucci Reduci dalla sconfitta contro gli Stati Uniti, gli azzurri di Fefè De Giorgi perdono la medaglia di bronzo contro i nipponici: finisce 2-3 Un’Italia dai due volti: per i primi ...L’Italia è stata sconfitta dal Giappone per 3-2 (25-18; 25-23; 17-25; 17-25; 15-9) nella finale per il terzo posto della Nations League 2023 di volley maschile. I Campioni del Mondo, che ieri erano cr ...