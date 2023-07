Volley | la Polonia vince la Nations League | USA battuti 3-1 | Kaczmarek trascinatore | Leon festeggia

Leggi su oasport

(Di domenica 23 luglio 2023) Laha vinto la2023 dimaschile, sconfiggendo gli USA per 3-1 (25-23; 24-26; 25-18; 25-18) nella Finale andata in scena a Danzica. I biancorossi hanno trionfato di fronte al proprio pubblico e hanno conquistato il prestigioso torneo internazionale itinerante per la prima volta nella storia, dopo aver perso l’atto conclusivo nel 2021 a Rimini contro il Brasile. I ragazzi di coach Nikola Grbic succedono alla Francia nell’albo d’oro, mentre gli americani hanno perso la terza finale dopo quelle del 2019 e del 2022. Laha sempre tenuto in mano il pallino del gioco nel primo set e nella seconda frazione si è portata sul 16-12, salvo subire il perentorio rientro della compagine a stelle e strisce, che ieri aveva travolto l’Italia in semifinale. In situazione di pareggio, ...