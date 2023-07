Volley femminile | l’Italia vince gli Europei Under 17 | battuta la Turchia in finale

(Di domenica 23 luglio 2023)17 digli17 a Vrnjacka Banja in Serbia. Le azzurrine, guidate in panchina da Pasquale d’Aniello, nellaper la medaglia d’oro hanno battuto laper 3-1 (25-12, 25-8, 21-25, 25-19).è giunta alla vittoriagrazie ad un percorso in crescendo, che nel corso della prima fase ha conquistato sei vittorie e subito una sola sconfitta con la Croazia. Ieri in semiBonafede e compagne hanno battuto la Grecia e oggi con la vittoria sullahanno dimostrato di essere la formazione più forte della competizione conquistando la medaglia d’oro, la quarta della storia dopo quelle ottenute nel 1995, 2001 e 2022. Con la ...

... dava infatti la sensazione di poter fare qualcosa di importante nelle fasi finali della... a tenere in alto il tricolore ci ha pensato la nazionale Under 17che si è confermata sul ...La scelta di provare il serve andcosta cara, con Ramos che capitalizza i due errori di ... Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabelloneUS Open 2022... in quelloBenazzi/Breidenbach - Puccinelli/Mattavelli CATANIA - Giornata conclusiva della tappa di Catania del Campionato Italiano Assoluto di beach. Andiamo a vedere l'andamento ...

Volley femminile, l'Italia vola in Finale agli Europei Under 17: Grecia stesa al tie-break, ora una "classica" OA Sport

L'Italia ha vinto gli Europei Under 17 di volley femminile. Le azzurre hanno sconfitto la Turchia per 3-1 (25-12; 25-8; 21-25; 25-19) nella Finale andata in scena a Vrnjacka Banja (Serbia): dopo aver ...Le azzurrine di D'Aniello si impongono nella finale con la Turchia per 3-1 (25-12, 25-8, 21-25, completando una trionfale rassegna continentale ...