Volley | Fefé De Giorgi | “Rammarico per la sconfitta | volevamo la medaglia Ora bisogna staccare”

(Di domenica 23 luglio 2023) L’Italia è statadal Giappone per 3-2 (25-18; 25-23; 17-25; 17-25; 15-9) nella finale per il terzo posto della Nations League 2023 dimaschile. I Campioni del Mondo, che ieri erano crollati nettamente al cospetto degli USA, hanno rimontato da 0-2 contro gli asiatici, ma nel tie-break non sono praticamente mai stati attaccati agli avversari e hanno dovuto dire addio anche alladi bronzo nel prestigioso torneo internazionale itinerante.Deha analizzato la prestazione attraverso i canali federali: “C’èper ladi oggi, nel primo set è stato difficile dal punto di vista mentale, c’era qualche scoria dellacon gli USA, c’era un pò di nervosismo, situazioni che ci possono stare. Abbiamo però ...

