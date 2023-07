(Di domenica 23 luglio 2023) DANZICA (POLONIA) - Archiviata la pesante sconfitta contro gli Usa in semifinale , l' Italdel ct Fefè De Giorgi si gioca la finale per il terzo/quarto posto dellacontro il ...

Segui ladella ......a concludersi presso il centro sportivo " Le Capannine " di Catania (TO) la quinta tappa del Campionato Italiano Assoluto 2023 di beach. Tutte le finali saranno trasmesse in...... tanta paura ma nessuna conseguenza drammatica Cronaca [ 23/07/2023 ]Melendugno, arriva l'... "Per San Cataldo " dice - c'è la lineadei bus da Lecce, mentre noi, figli di un dio minore, ...

Volley, diretta Italia-Giappone: segui la partita di Nations League LIVE Corriere dello Sport

Primo allenamento a Maribor (Slovenia), questa mattina, per le Nazionali under 19 femminile e maschile che da domani saranno impegnati nel torneo di volley della 17ª edizione estiva dell’European Yout ...Mondiali di Nuoto Fukuoka 2023: la seconda settimana in diretta su Sky Sport e NOW, Giro di boa peri Campionati del Mondo di nuoto – World Aquatics Fukuoka 2023 in diretta su Sky e in streaming su NOW ...