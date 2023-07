Volley | de Giorgi | “C’è rammarico per la sconfitta | nervosismo dato dalla partita con gli Usa”

(Di domenica 23 luglio 2023) Il tecnico dell’Italia dimaschile, Ferdinando de, ha commentato laal quinto set, 25-18 25-23 17-25 17-25 15-9, contro il Giappone nello spareggio per il terzo posto valido per le Finals diball Nations League: “C’èper ladi oggi. Nel primo set è stato difficile dal punto di vista mentale, c’era qualche scoria dellacon gli Usa, c’era un pò di, situazioni che ci possono stare. Siamo stati bravi a riaprire la, poi al quinto set ci aspettavamo andassero a braccio libero, il Giappone sicuramente è una squadra difficile, dove devi metterci energia oltre che tecnica. Avrei voluto chiudere con una medaglia per migliorare il percorso dello scorso anno ma teniamo ...

L'Italia cede nella finalina con il Giappone e chiude al quarto posto nella Volley Nations League. A riscattare il tricolore le ragazze dell'Under 17 che vincono gli Europei