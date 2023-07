Vogliono marciare su Varsavia | la rivelazione di Lukashenko sulla Wagner

Il presidente bielorusso: "Forse non dovrei dirlo, ma te lo dirò. I 'wagneriani' cominciarono a stressarci: 'Vogliamo andare in Occidente, permettetecelo'" I "wagnerianiandare a Varsavia". E' quanto ha detto il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, in occasione di un incontro a San Pietroburgo con il presidente russo Vladimir Putin, citato dall'agenzia ......Alexander Lukashenko durante l'incontro con il presidente russo Vladimir Putin a San Pietroburgo ha affermato che i membri del Gruppo Wagner "iniziano a stressarlo" perché "verso ...Il presidente bielorusso vede Putin: 'Non dovrei dirlo ma lo dico, iniziano a stressarmi...'

Lukashenko, i Wagner vogliono marciare verso Varsavia Agenzia ANSA

i quali vorrebbero marciare verso la capitale della Polonia. Ricordiamo che l'organizzazione fondata da Yevgeny Prigozhin ha trasferito le sue attività in Bielorussia dopo il fallito ammutinamento del ...Dopo il fallito golpe e la marcia verso Mosca scatta un altro allarme a causa dei mercenari della Wagner. Il presidente bielorusso Aleksander ...