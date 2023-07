Vittorio Feltri | “Il caldo c’è sempre stato | io non sudo e non accendo mai l’aria condizionata”

Sfruttati e malpagati, salviamo i farmacisti: l'appello diDa qui in poi inizia effettivamente il dibattito in studio, che conta anche la giornalista Caterina Collovati, in collegamento l'editorialista di Liberoe la giornalista Karima Moual .Durante la puntata di martedì scorso, con ospite, il conduttore ha esordito: "La notizia, ammesso che tale sia, è che a luglio fa caldo e probabilmente a dicembre nevicherà, ma ...

Vittorio Feltri, l'appello: sfruttati e malpagati, salviamo i farmacisti Liberoquotidiano.it

Il direttore di Libero Vittorio Feltri ha affrontato avventure e momenti bui sempre con lo stesso spirito combattivo.Andrea Giambruno e il clima. Il conduttore di Rete 4 e compagno del premier Giorgia Meloni ha fatto discutere per la sua posizione rispetto al caldo torrido che ha colpito l'Italia ...