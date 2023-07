Vita da Giffoni | Carlo Verdone incontra i giurati al Film Festival

Leggi su puntomagazine

(Di domenica 23 luglio 2023) La mattinata della terza Giornata si è aperta con l’arrivo di Giovanna Sannino. Nota al pubblico per il personaggio di Carmela in Mare Fuori, l’attrice napoletana alla sua prima esperienza alè stata intervistata dai juror della categoria +10. Si è mostrata grata per il successo della serie e per l’amore che molti ragazzi le hanno dimostrato. Lei stessa è molto legata a Carmela, ma è anche pronta ad andare avanti. Tra i suoi desideri una collaborazione con Muccino, nonché la possibilità di esibirsi a teatro in una delle opere di Eduardo De Filippo. Ai giovani che vogliono intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo, la Sannino consiglia di non abbandonare i propri sogni né di farsi abbattere dai rifiuti, in quanto gli ostacoli fanno parte della. Giovanna Sannino Un suggerimento analogo arriva anche da ...