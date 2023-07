Virus delle zanzare West Nile | aumentano i casi e c’è molta confusione su questa malattia | quali sono i sintomi e come prevenirla

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 23 luglio 2023) I cambiamenti climatici ci stanno mettendo di fronte a nuovi pericoli per la salute,la, ma è opportuno fare chiarezza su. Avere paura è un comportamento umano normale, e anzi utile a proteggersi. Ma non dobbiamo cadere nell’errore di provare terrore per tutto quello che si trova intorno a noi, malattie “tropicali” comprese. Ilesiste ma non dobbiamo farci prendere dal panico – Grantennistoscana.itNegli ultimi tempi le informazioni riguardanti il cambiamento del climacaratterizzate da una forma di allarmismo generalizzata. Sicuramente l’uso sapienteparole riesce a innescare reazioni immediate e questo chi fa comunicazione lo sa bene. Se leggiamo un articolo di ...