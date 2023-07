Vip Master 2023 | Brosio | “Allegri? Fatto un ciclo nella Juve”

(Di domenica 23 luglio 2023) Vip: un exploit di pubblico ed emozioni a Milano Marittima per l’evento vip del tennis. La tradizionale kermesse sportiva si è conclusa ieri sera con un grande party al Woodpecker di Milano Marittima. Venerdì 21 e sabato 22 luglio al Circolo Tennis di Viale Jelenia Goria è andato in scena, invece, il torneo vip a colpi di racchetta da tennis. Stamattina tutti al Parco Safari di Ravenna per qualche ora di svago e relax dopo le sudate di questi giorni. Il palcoscenico del Vipè stato ‘illuminato’ da noti esponenti dello spettacolo, della tv e dello sport. Tra questi Paolo Conticini, Massimo Boldi, Francesca Cipriani, Valeria Marini, Il Volo, Moreno, Mila Suarez, Jimmy Ghione, Federico Fashion Style e tanti altri ancora. Quartier generale della due giorni romagnola, come da tradizione, i Bagni Paparazzi di Patrick ...

MILANO MARITTIMA - Nella tradizionale cornice del Circolo Tennis di Milano Marittima, si sono accesi i riflettori sul2023, con la serata inaugurale trasmessa in diretta su Trc grazie alla presenza sul campo di Andrea Barbi e Federica Galli. Un'edizione, la 32esima, come sempre contrassegnata dalla ...Estate, tempo nuovamente dia Milano Marittima, con l'appuntamento organizzato dalla famiglia Baldassari che ha radunatovecchi e nuovi da tutta Italia, con sugli spalti anche uno storico amico come Arrigo Sacchi. ...L'attesa per il2023 è finita. Oggi, venerdì 21 e domani, sabato 22 luglio andrà in scena l'edizione n.32. Qualche interessante novità, non mancherà, come ad esempio la cena di gala al 'nuovissimo' ...

Quasi 50 vip per l'edizione 2023 del Vip Master! Ravennawebtv.it

Si è chiusa alla grande la ’due giorni’ sportivo-solidale a Milano Marittima. Oggi la visita al Parco Zoo Safari ...Si è chiusa alla grande la ’due giorni’ sportivo-solidale a Milano Marittima. Oggi la visita al Parco Zoo Safari ...