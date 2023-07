Durante la partita amichevole disputata ieri al MetLife Stadium tra Arsenal e Manchester United è scoppiata unatra i sostenitori dei Gunners. Le motivazioni non sono ...... è scoppiata la protesta con lapare innescata da un gruppo di tunisini arrivati fra ieri e l'altro ieri. Il motivo che ha portato allalite non è chiaro, ma nelle ultime ore fra i ...... morì dopo essere intervenuto, il 17 luglio 1990, nello stesso luogo dell'odierno evento, in cui era stata segnalata unaed aver, per primo, affrontato un malvivente armato di fucile ...

Violenta rissa tra tifosi durante l'amichevole: partono pugni e strattoni La Gazzetta dello Sport

Castel Goffredo, denunciato l’aggressore, un 18enne straniero. I carabinieri indagano sui motivi della violenta lite scoppiata nella notte in un locale ...FALCONARA - È stata disposta dal Questore di Ancona la chiusura di un bar di Falconara in quanto lo stesso era divenuto abituale ritrovo di pregiudicati per reati gravi. Su ...