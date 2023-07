Vingegaard vince Tour de France 2023 | ultima tappa a Meeus

(Di domenica 23 luglio 2023) (Adnkronos) – Jonasha vinto ilde. Il 26enne corridore danese della Jumbi Visma ha conquistato la seconda Grande Boucle consecutiva.ha preceduto lo sloveno Tadej Pogacar e il britannico Adam Yates, entrambi alfieri della Uae Team Emirates, staccati rispettivamente di 7'29'' e 10''56. La ventunesima e, 115,1 km da Saint-Quentin-en-Yvelines agli Champs Elysees, nel cuore di Parigi, è stata vinta dal belga Jordi(Bora Hansgrohe) che ha trionfato in volata. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Vingegaard vince ancora il Tour de France, a Meeus l'ultima tappa Tuttosport

