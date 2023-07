Vingegaard in giallo a Parigi | il Tour è ancora suo

(Di domenica 23 luglio 2023) Nell'ultima tappa successo in volata di Meeus(FRANCIA) - Jonasè ufficialmente il vincitore delde France 2023. Nessun colpo di scena nella 21esima e ultima tappa della Grand Boucle - 115,5 km fra Saint-Quentin-en-Yvelines e gli Champs-Elysees - che vede il corridore danese d

chiude con 7'29" di vantaggio su Tadej Pogacar (miglior giovane), terzo Adam Yates a 10'56". Maglia a pois per Giulio Ciccone a 31 anni dalla vittoria di Claudio Chiappucci. Il danese, ...Per il secondo anno di fila il Tour de France ha incoronato re di Parigi il danese Jonas, che ha nuovamente preceduto lo sloveno Tadej Pogacar , confermandosi il numero uno del ...in...Fino a tre quarti è stato a ruota di, anzi: sembrava poterlo scalzare. Invece una crisi in salita ha compromesso ogni tentativo e il minuto e 38 secondi di distacco dalnell'ultima ...

Tour de France vincitori di maglia: Vingegaard giallo, Pogacar bianco, Ciccone a pois e Philipsen verde Virgilio Sport

con la cronometro vinta da Vingegaard a oltre 41 km/h di media. Il giorno seguente, la crisi in salita di Pogacar, che ha tagliato il traguardo con quasi sei minuti di ritardo, ha spianato la strada ...Ultim'ora su ticinonotizie.it PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jonas Vingegaard è ufficialmente il vincitore del Tour de France 2023. Nessun colpo di scena nella 21esima e ultima tappa della Grand Boucl ...