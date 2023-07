Vigorito | “In 17 anni dato lustro alla maglia | bisogna ragionare col cuore”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 23 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl Benevento ha presentato le nuove maglie al “Ciro“. Una serata evento dove passato, presente e futuro si sono fusi in un unico istante. L’occasione per voltare pagina per la Strega, costretta a ripartire dall’inferno della serie C dopo la retrocessione. Scorie che i giallorossi si augurano di lasciarsi definitivamente alle spalle strada facendo. Un pensiero ribadito dal presidente Oreste, ultimo a prendere la parola. E’ toccato al numero uno del Benevento chiudere la serata organizzata dsocietà per presentare le maglie della Nike che i calciatori indosseranno nella stagione 2023/24.“Se qualcuno pensava che potevate non essere qui, vuol dire che non vi conosceva. Io non ho mai avuto dubbi“, ha rimarcato subito il presidente, “qualcuno poteva pensare che questa fosse una sceneggiata, ma ...