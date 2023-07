VIDEO F1 | GP Ungheria 2023 | highlights e sintesi Assolo di Verstappen | 6° Leclerc

Leggi su oasport

(Di domenica 23 luglio 2023) Semplicemente devastante. Max Verstapen ha centrato la quarantaquattresima vittoria in carriera imponendosi per dispersione anche al GP d’, dodicesimo appuntamento del Mondialedi F1. Il pilota della Red Bull ha trovato il guizzo vincente dopo la prima curva, superando abilmente Leiwis Hamilton per poi prendere ampiamente il comando della gara fino al traguardo finale. Applausi a scena aperta poi Lando Norris, secondo classificato con +33.731 e nuovamente sul podio dopo Silverstone, fattore che certifica uno stato di forma incredibile da parte della McLaren.Riemerge degli abissi poi Sergio Perez che, dopo tante gare sottotono, ha finalmente ritrovato il passo giusto chiudendo terzo con +37.603 precedendo il già citato Hamilton (Mercedes), quarto con +39.132, Oscar Piastri (McLaren), quinto con +62.572 e George Russell (Mercedes), sesto con ...