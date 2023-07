Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2023 ore 15 | 30

(Di domenica 23 luglio 2023)DEL 23 LUGLIOORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CON CODE ALL’ALTEZZA DI VIA SALARIA TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO LUNGO LA RETE VIARIA, AD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA, ALL’ALTEZZA LIDO DI OSTIA FINO A MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE OGGI STOP AI LAVORI NOTTURNI, I TRENI CIRCOLERANNO REGOLARMENTE, DUNQUE, FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO; GLI INTERVENTI RIPRENDERANNO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E DA COLOMBO ALLE 21. POI BUS SOSTITUTIVI; SEMPRE NELL’AMBITO DEI TRASPORTI, DOMANI 24 LUGLIO PREVISTO UNO SCIOPERO DI 4 ORE ...

A San Bartolomeo al Mare verrà predisposta unaalternativa: Per chi arriva da Cervo , ... passare da via al Santuario , proseguire su via Cesare Battisti sino all'incrocio con viaall'...A San Bartolomeo al Mare verrà predisposta unaalternativa. Per chi arriva da Cervo, ... passare da via al Santuario, proseguire su via Cesare Battisti sino all'incrocio con viaall'...A San Bartolomeo al Mare verrà predisposta unaalternativa. Per chi arriva da Cervo, ... passare da via al Santuario, proseguire su via Cesare Battisti sino all'incrocio con viaall'...