Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2023 ore 11 | 30

(Di domenica 23 luglio 2023)DEL 23 LUGLIOORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E ARDEATINA; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA PONTINA, TRA VIA VALLELATA E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE; ALTRI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SULLE ARTERIE A RIDOSSO DELLE LOCALITA’ BALNEARI, NEL DETTAGLIO SULLA A12 ALL’ALTEZZA DI MACCARESE-FREGENE, SULL’AURELIA, TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO VERSO CERVETERI, E LUNGO LA VIA LITORANEA CON CODE A TRATTI A PARTIRE DA CAPOCOTTA FINO A MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral